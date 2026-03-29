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GÓMEZ SABAINI, Raúl

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GÓMEZ SABAINI, Raúl, q.e.p.d. - Poupée y Eduardo Nicora lo despiden con tristeza y abrazan a su familia.

GÓMEZ SABAINI, Raúl, Gral. Div. (R), q.e.p.d., falleció el 26-3-2026. - Con mucho cariño despedimos a Raúl y acompañamos a Ana y familia en este momento. GB (R) Jorge P. Miná y Marta E. Basail de Miná.

GOMEZ SABAINI, Raúl, q.e.p.d. - Acompañamos a Mariu, a todos sus hermanos y a Ana María con el cariño de siempre. Silvina Espeja y Santiago de Elizalde e hijos de Silvina, Agus, Iñaki y Martín Bosch.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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