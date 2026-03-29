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GÓMEZ SABAINI, Raúl
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GÓMEZ SABAINI, Raúl, q.e.p.d. - Poupée y Eduardo Nicora lo despiden con tristeza y abrazan a su familia.
✝ GÓMEZ SABAINI, Raúl, Gral. Div. (R), q.e.p.d., falleció el 26-3-2026. - Con mucho cariño despedimos a Raúl y acompañamos a Ana y familia en este momento. GB (R) Jorge P. Miná y Marta E. Basail de Miná.
✝ GOMEZ SABAINI, Raúl, q.e.p.d. - Acompañamos a Mariu, a todos sus hermanos y a Ana María con el cariño de siempre. Silvina Espeja y Santiago de Elizalde e hijos de Silvina, Agus, Iñaki y Martín Bosch.
Aviso publicado en la edición impresa
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