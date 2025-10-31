1
GONÇALVEZ, José L.
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GONÇALVEZ, José L., q.e.p.d. - Ana María Conde, Betty Casás, Elsa Gauna, Stella Etchepare y Julia Servetti acompañan a Marta con mucho cariño por la partida de José Luis.
† GONÇALVEZ, José Luis, q.e.p.d. - Acompañamos con mucho cariño a nuestra querida amiga Marta en este momento de dolor. Alicia Pirotta Ucha de Molinaro, Inés Aberastury de Bottani y Florencia Acosta.
