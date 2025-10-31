1
GONÇALVEZ, José Luis Antonio
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GONÇALVEZ, José Luis Antonio, q.e.p.d. - Felipe Obarrio, Eduardo Casal, Emilio Lozada, Susana García Pullés, Mónica Antonini, Jorge Iglesias, Carlos Ernst, Marcelo Sachetta y Francisco Eckhardt participan el fallecimiento de su ex colega de la Procuración General de la Nación y acompañan con pesar a su esposa Marta Amelia Beiró de Gonçalvez y a su familia en este triste momento.
