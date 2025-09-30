LA NACION

GONZÁLEZ ALZAGA, Eloisa

GONZÁLEZ ALZAGA, Eloisa, q.e.p.d. - Su hermana Clara González Alzaga, hijos y nietos la despiden con tristeza.

GONZÁLEZ ALZAGA, Eloisa, q.e.p.d. - Marina y Max Enzweiler, sus hijos Rita, María y Ale despiden con tristeza a Eloisa.

GONZÁLEZ ALZAGA, Eloisa, q.e.p.d. - Nené Macome, hijos y nietos despiden con tristeza a Eloisa y acompañan con cariño a Clara y familia.

GONZÁLEZ ALZAGA, Eloisa, q.e.p.d. - Tus primos González Alzaga Terán te despedimos con mucha tristeza y cariño. Acompañamos a Alejandra, Bebe, Santiago y Clara y rogamos oraciones en tu memoria.

