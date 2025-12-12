SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia de. - Queridos amigos Augusto, Satur, familias: nuestro más profundo pésame. Vamos a extrañar a Mara, se nos fue una excelente persona ¡Va un muy fuerte abrazo en estos duros momentos! Luis y Maru Peluffo.

