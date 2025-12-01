1
GONZÁLEZ CALDERÓN, José Matías
† GONZÁLEZ CALDERÓN, José Matías, q.e.p.d. - Sus amigos del grupo Ina despiden al queridísimo José y acompañan con todo cariño en este triste momento a toda la familia González Calderón.
