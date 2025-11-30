LA NACION

GONZÁLEZ CALDERÓN, José Matías

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GONZÁLEZ CALDERÓN, José Matías, q.e.p.d. - Javier y Patricia Bosch de Castro Peña (a.); sus hijos Iván y Lucía Nardin, Rosario y Ramiro Loureiro, Gonzalo y Camila Da Costa, Florencia y Gastón Chapartegui, Ignacio y Martina Sahores, Agustín y Martina Llorens y Patricio y nietos, despiden con pena a José y abrazan a Vera y sus primos con enorme cariño.

GONZÁLEZ CALDERÓN, José Matías, 29-11-2025. - Su mujer Vera Bosch; sus hijos Tomás y Josefina Goudailliez, Agustina y Anthony Olugbusi, Francisco y Sabrina Mateika y Federico y Madelón Nuñez y sus nietos Teo, Álvaro y Pía lo despiden con mucho amor y participan que sus restos serán inhumados hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta.

GONZÁLEZ CALDERÓN, José Matías, q.e.p.d., 29-11-2025. - Sus hermanos Ramiro, Tristán, Sebastián y Joaquín despiden a su querido hermano Pepe y que sus restos serán inhumados hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Aviones privados, invitados VIP y una torta que voló desde Brasil: la fastuosa boda que revolucionó Punta del Este
    1

    Aviones privados, invitados VIP y una torta que voló desde Brasil: la fastuosa boda que revolucionó Punta del Este

  2. Cómo será tu semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2025
    2

    Horóscopo: cómo será tu semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2025

  3. Lospennato deja el Congreso y se abre un nuevo foco de tensión entre los primos Macri
    3

    Lospennato deja el Congreso y se abre un nuevo foco de tensión entre los primos Macri

  4. Un gesto rebelde, un auto blindado e inglés: León XIV marca diferencias con Francisco en su debut internacional
    4

    Con un gesto rebelde, León XIV marca diferencias con Francisco en su visita a la Mezquita Azul

Cargando banners ...