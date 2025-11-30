SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GONZÁLEZ CALDERÓN, José Matías, q.e.p.d. - Javier y Patricia Bosch de Castro Peña (a.); sus hijos Iván y Lucía Nardin, Rosario y Ramiro Loureiro, Gonzalo y Camila Da Costa, Florencia y Gastón Chapartegui, Ignacio y Martina Sahores, Agustín y Martina Llorens y Patricio y nietos, despiden con pena a José y abrazan a Vera y sus primos con enorme cariño.

† GONZÁLEZ CALDERÓN, José Matías, 29-11-2025. - Su mujer Vera Bosch; sus hijos Tomás y Josefina Goudailliez, Agustina y Anthony Olugbusi, Francisco y Sabrina Mateika y Federico y Madelón Nuñez y sus nietos Teo, Álvaro y Pía lo despiden con mucho amor y participan que sus restos serán inhumados hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta.

† GONZÁLEZ CALDERÓN, José Matías, q.e.p.d., 29-11-2025. - Sus hermanos Ramiro, Tristán, Sebastián y Joaquín despiden a su querido hermano Pepe y que sus restos serán inhumados hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta.

Avisos fúnebres

