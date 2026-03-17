SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZALEZ CROSS, Osvaldo q.e.p.d., falleció el 16-3-2026. - El Directorio, Órgano de Fiscalización, Cuerpo de Delegados y personal de Sociedad Militar Seguro de Vida Institución Mutualista participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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