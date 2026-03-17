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GONZALEZ CROSS, Osvaldo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GONZALEZ CROSS, Osvaldo q.e.p.d., falleció el 16-3-2026. - El Directorio, Órgano de Fiscalización, Cuerpo de Delegados y personal de Sociedad Militar Seguro de Vida Institución Mutualista participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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