GONZÁLEZ DEVOTO, María Eugenia,
✝ GONZÁLEZ DEVOTO, María Eugenia, (Marita), q.e.p.d. - Lucrecia Pittaro despide a Marita con inmensa tristeza y acompaña a Agustina y familia con mucho cariño.
