† GONZALEZ LLANOS, Rodrigo, Ing. Agr., q.e.p.d. - La comisión directiva de UCABA junto a sus asociados y colaboradores despedimos con tristeza a Rodrigo, conducta ejemplar e intachable, motor de todas las empresas profesionales de control plagas urbanas desde hace más de 40 años. Acompañamos a su familia con oraciones, rogando al Señor por su eterno descanso.

