GONZALEZ LLANOS, Rodrigo (Mona)
† GONZALEZ LLANOS, Rodrigo (Mona), falleció el 12-10-2025. - Sus amigos, los veteranos del rugby de Liceo Naval y de la Mesa de los Jueves, despedimos a la querida Mona con gran dolor y muchísimo cariño. Grandísimo jugador tricolor, tackleador feroz y leal, y excelente persona. Te extrañaremos por siempre. Descansa en paz.
