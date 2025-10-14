1
GONZÁLEZ LLANOS, Rodrigo
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GONZÁLEZ LLANOS, Rodrigo, q.e.p.d. - Sus primos Ureta Sáenz Peña, Luis María, Javier, Pía, Gloria, Martín y familias despedimos a Rodrigo y acompañamos a Susana, sus hijos y a sus queridos hermanos con mucho cariño.
† GONZÁLEZ LLANOS, Rodrigo, q.e.p.d., falleció el 12-10-2025. - Sus hermanos María Marta y Fernando Balmaceda Errazuriz, Laura Barbieri, Guillermo y Lucila Roccatagliata, Alejandro, Inés y Juan José Aureggi, Fernando y Patricia Cardone y sus familias acompañan a Susana en este triste momento, junto a sus hijos Pilar y Marcelo Ciotti, Ana, Ángeles y Sebastián Aquino, Rafael; a sus nietos Pedro Nicolás y Matías Ciotti y ruegan una oración en su memoria.
