SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GONZÁLEZ LLANOS, Rodrigo, q.e.p.d. - Sus primos Ureta Sáenz Peña, Luis María, Javier, Pía, Gloria, Martín y familias despedimos a Rodrigo y acompañamos a Susana, sus hijos y a sus queridos hermanos con mucho cariño.

† GONZÁLEZ LLANOS, Rodrigo, q.e.p.d., falleció el 12-10-2025. - Sus hermanos María Marta y Fernando Balmaceda Errazuriz, Laura Barbieri, Guillermo y Lucila Roccatagliata, Alejandro, Inés y Juan José Aureggi, Fernando y Patricia Cardone y sus familias acompañan a Susana en este triste momento, junto a sus hijos Pilar y Marcelo Ciotti, Ana, Ángeles y Sebastián Aquino, Rafael; a sus nietos Pedro Nicolás y Matías Ciotti y ruegan una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa