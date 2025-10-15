SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GONZÁLEZ LLANOS, Rodrigo, q.e.p.d. - Su primo Pancho Bonomi y familia despiden al querido Rodri y acompañan a Susana, sus hijos y a sus hermanos con el cariño de siempre.

† GONZÁLEZ LLANOS, Rodrigo, q.e.p.d. - Isabel, Juan M. Bonomi e hijos despiden al querido Rodrigo y acompañan a Susana, hijos y a todos sus hermanos.

† GONZÁLEZ LLANOS, Rodrigo, q.e.p.d. - Eduardo Milberg y Elena González Llanos acompañan a Susana, a sus hijos, nietos y a todos sus hermanos, rogando una oración por su alma.

Aviso publicado en la edición impresa