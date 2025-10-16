1
GONZÁLEZ LLANOS, Rodrigo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GONZÁLEZ LLANOS, Rodrigo, q.e.p.d. - María e Ignacio Bonomi e hijos despiden a Rodri y acompañan a Susana e hijos y a todos sus hermanos con mucho afecto y cariño.
