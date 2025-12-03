SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GONZÁLEZ, Luis, q.e.p.d., falleció el 1-12-2025. - Tu esposa Diana Atchabahian; tus hijos Pablo, Diego, Norah y Lauri; tus yernos Daniel y Axel; tus nueras Rocío y Ailín; tus nietos María, Francesca, Juan y Vito y tus nietos del corazón Luis, Agustín y Santiago te despedimos con profundo amor, gracias por tus enseñanzas, compañía y por todo lo que dejaste en nosotros. Rogamos por tu eterno descanso.

