SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZÁLEZ PARRA, Osvaldo. - El Tiro Federal Argentino comunica con profundo pesar que el 30-1-2026 falleció el Sr. Osvaldo González Parra, quien nos honró con 65 años de permanencia como socio, siendo un prestigioso miembro de junta directiva. Acompaña a su familia y amigos ante tan sensible pérdida.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa