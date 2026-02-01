1
GONZÁLEZ PARRA, Osvaldo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GONZÁLEZ PARRA, Osvaldo. - El Tiro Federal Argentino comunica con profundo pesar que el 30-1-2026 falleció el Sr. Osvaldo González Parra, quien nos honró con 65 años de permanencia como socio, siendo un prestigioso miembro de junta directiva. Acompaña a su familia y amigos ante tan sensible pérdida.
