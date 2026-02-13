SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZÁLEZ PONDAL, María Laura Saravia de, q.e.p.d., 12-2-2026. - Su hijo Diego González Pondal y Sra. Luz M. Macías Bustamante, y sus nietos Ignacio, Pía, Máximo y Rodrigo participan con profundo dolor su fallecimiento y comunican que sus restos serán inhumados hoy, a las 16, en el Cementerio Británico de Pablo Nogués. Ruegan una oración en su memoria.

