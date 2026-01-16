SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZALEZ WARCALDE, Héctor María, 15-1-2026. - Su mujer Mónica y sus hijos Paula, Andrea, Florencia, Ramiro, Mirlo, Ignacio y María, junto a sus nietos, sus nueras Sol y Stefi, sus yernos Manuel y Jorge, recuerdan con mucho cariño a quien fue una persona de palabra, noble, generoso y auténtico. Se unen en oración por su descanso en paz. El responso es hoy, a las 13.30, en el Jardín de Paz.

✝ GONZÁLEZ WARCALDE, Héctor María, q.e.p.d. - Tus hermanos Stella, Alejandrina, Bautista, Hernán y César, tu cuñado Jorge Bourdieu y tus sobrinos acompañan a Mónica, a tus hijos y nietos en este triste momento.

✝ GONZÁLEZ WARCALDE, Héctor María, q.e.p.d., falleció el 15-1-2026. - Que descanses en paz querido Héctor. Te vamos a extrañar. Abrazamos con cariño a Mónica y a toda la familia. Tu primo Luis Santiago, Eugenia, hijos y nietos.

✝ GONZÁLEZ WARCALDE, Héctor María. - Mercedes Peró de González Warcalde y sus hijos participan la partida a la casa del Señor del querido Héctor María, acompañando con mucho cariño a Mónica, María, Andrea, Florencia, Ramiro, Ignacio y Sebastián.

✝ GONZÁLEZ WARCALDE, Héctor María. - José María Muro Delfino, Cecilia Maidana y Flia. lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración para el descanso de su alma.

