GONZALEZ WARCALDE, Héctor María

GONZALEZ WARCALDE, Héctor María. - Tus amigos Luis Eduardo Luchía-Puig y Susan Bègue Leeson, junto a nuestros hijos, acompañamos a Mónica y a toda tu familia en este momento tan triste. Kuroki vivirá por siempre en nuestros corazones, como el amigo entrañable de toda la vida.

