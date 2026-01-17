1
GONZALEZ WARCALDE, Héctor María
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GONZALEZ WARCALDE, Héctor María. - Tus amigos Luis Eduardo Luchía-Puig y Susan Bègue Leeson, junto a nuestros hijos, acompañamos a Mónica y a toda tu familia en este momento tan triste. Kuroki vivirá por siempre en nuestros corazones, como el amigo entrañable de toda la vida.
