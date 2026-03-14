SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GORINI, Martha Rosa, q.e.p.d., falleció el 12-3-2026. - Sus sobrinas Jimena y Dolores Gorini, junto a sus familias, participan su fallecimiento con profundo pesar y la recuerdan con especial cariño. Ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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