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GORINI, Martha Rosa,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GORINI, Martha Rosa, q.e.p.d., falleció el 12-3-2026. - Sus sobrinas Jimena y Dolores Gorini, junto a sus familias, participan su fallecimiento con profundo pesar y la recuerdan con especial cariño. Ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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