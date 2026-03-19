SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GOROSTIAGA, Martín. - Santiago y Cecilia Gorostiaga, junto a sus hijos Felipe, Pablo y Mateo Gorostiaga, con profunda tristeza participan su fallecimiento. Sus restos serán llevados el 20-3, a las 13.30, al Cementerio Memorial.

✝ GOROSTIAGA, Martín, q.e.p.d. - Su hermano Alejandro y Claudia Lamesa, junto con sus hijos Delfina Gorostiaga y Facundo Vega y Ale Gorostiaga y sus nietos Bautista y Martina Vega participan con mucho dolor la partida de Martín y acompañan a Vicky, Panchi y Mechi con mucho cariño. Te vamos extrañar.

Avisos fúnebres

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