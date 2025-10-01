GOTELLI, Luis María
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GOTELLI, Luis María. - Vicky Galli Serra y familia abrazan en este triste momento a Agus y acompañan con mucho cariño a todos los Gotelli.
† GOTELLI, Luis María, q.e.p.d. - Inés y Alfredo Apellaniz y sus hijos acompañan con mucho cariño a Miguel, Elvira y a toda la familia Gotelli.
† GOTELLI, Luis María, q.e.p.d. - Su hermano Miguel y Elvira despiden a Luis y acompañan a Dolo, y a sus hijos y nietos con muchísimo cariño.
† GOTELLI, Luis María, q.e.p.d. - Ricardo Garat y Gloria Pratt, hijos y nietos despiden con mucho dolor a su querido cuñado y acompañan a Dolores y familia con sus oraciones.
† GOTELLI, Luis María, q.e.p.d. - Alfredo, Dolly Gusman y sus hijos Santiago, Alfredo (h.), Federico y Connie, despiden con profundo dolor al querido amigo Luis y acompañan con mucho cariño a Dolores, hijos y nietos en tan irreparable pérdida, rogando una oración en su memoria. ¡Hasta siempre querido amigo!.
† GOTELLI, Luis María. - Con mucho dolor despedimos a Luis, amigo incondicional del Gordo y persona muy especial para toda nuestra familia. Acompañamos a Dolores y los chicos con mucho cariño. Mercedes Rellán y familia.
† GOTELLI, Luis María, q.e.p.d. - Despedimos a Luis con mucha tristeza y acompañamos a Dolo, hijos y nietos con todo cariño. Guillermo y Clara Gotelli, hijos y nietos.
† GOTELLI, Luis María, q.e.p.d. - Ricardo Gotelli y Mónica Devoto acompañan a su esposa, hijos y nietos en su dolor y ruegan una oración en su querida memoria.
† GOTELLI, Luis María, q.e.p.d. - Juan Pedro y Sonia Decker de Merbilhaa lo despiden con tristeza, abrazando con cariño a Dolores y a toda la familia Gotelli.
† GOTELLI, Luis María. - Marcelo Campos, Mónica Riviere de Campos, sus hijos Victoria y Juan Pablo, Sofía y Gasundo, Gloria y Fede, nuestros nietos y nuestros nietos compartidos Mateo, Monchi y Facu despedimos a nuestro querido amigo Luis, hermano de la vida te vamos a extrañar muchísimo. Acompañamos a nuestra querida Dolores y a todos los chicos con todo nuestro cariño.
