SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GOTELLI, Luis María, q.e.p.d. - Marta Fraga de Henschien junto a sus hijos y nietos despiden a Luis con gran cariño, siempre recordaran tu calidez y generosidad.

GOTELLI, Luis María. - Acompaño a todos los Gotelli con cariño y me despido de mi querido amigo y compañero de la vida con tristeza. Te extrañare, Luis Maria!. Alejandro Naon.

† GOTELLI, Luis María. - Guagua y Enrique Echeverz despiden con tristeza a Luis y acompañan a Dolo y los chicos en sus oraciones.

† GOTELLI, Luis María, q.e.p.d. - Querido Luismaria, los Lafiandra te despedimos con tristeza y acompañamos a Dolores, hijos, nietos y a todos los Gotelli con el cariño de siempre.

† GOTELLI, Luis María, q.e.p.d. - Bárbara y Armando Losón e hijos despiden con dolor a Luis y acompañan con cariño a Dolores y a todos sus hijos, ofreciendo oraciones en su memoria.

† GOTELLI, Luis María, q.e.p.d. - Magdalena, Miguel Crotto y familia despiden a un amigo de toda la vida, ruegan una oración en su memoria y acompañan a Dolores y a todos los chicos con gran cariño.

† GOTELLI, Luis María, q.e.p.d. - Rosendo Fraga y Marita Carballo despiden a Luis y acompañan con mucho cariño a Agustina y su familia en este triste momento.

GOTELLI, Luis María. - Acompañamos a la familia Gotelli en este triste momento, Carolina, Zato, Dicky y Mechi.

† GOTELLI, Luis María, q.e.p.d. - Josefina y Luis Garbarini con sus hijas Josefina y Clara acompañan a Miguel, Elvira y familia con sus oraciones.

† GOTELLI, Luis María. - Sus amigos Ernesto Serigós y Angélica García Susini, hijos y nietos acompañan a Dolo, a los chicos y nietos en este triste momento de despedir al gran amigo y querido Luis.

† GOTELLI, Luis María, q.e.p.d. - Emilio C. González Moreno lo despide con enorme tristeza y acompaña con gran cariño y oraciones a Dolores, los chicos y todos sus hermanos.

