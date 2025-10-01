SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GOTELLI, Luis, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 30-9-2025. - Sus amigos Matilde L. de Gowland, María Frederking White, Florinda y Santos Uribelarrea despiden con inmenso dolor al querido Luis y acompañan con mucho cariño a Dolores, Agustina y a todos sus hijos.

GOTELLI, Luis. - Grupo el Rodeo y su presidente Agustín Herrero acompañan a su familia con profundo dolor.

† GOTELLI, Luis. - Buen consejero, amigo leal siempre y hermano soñado: claro que te extrañaremos. Hasta pronto. Elena y Pato junto a sus hijos y nietos.

† GOTELLI, Luis, q.e.p.d. - Eduardo y Silvina Mugaburu, sus hijos Rodrigo y Clari, Francisco y Sofi y sus nietos acompañan a Dolores y a los chicos, y a toda la familia Gotelli con cariño y ruegan oraciones en su memoria.

