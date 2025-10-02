SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GOTELLI, Luis - Guillermo y Mónica Salinas acompañan a Dolores y sus hijos y rezan por Luis.

† GOTELLI, Luis, q.e.p.d. - Su hermana Mariana, Pepe y familia despiden a Luis y acompañan a Dolores, hijos y nietos con mucho cariño.

† GOTELLI, Luis M. - Los hermanos Avellaneda Duhau y sus familias acompañan a Elena y Pato y a todos los Gotelli con mucho cariño y oraciones.

† GOTELLI, Luis M. - María Estela y Norberto A. Giletta y familia acompañan a Dolores y a los chicos en estos dolorosos momentos y rezan por su descanso eterno.

† GOTELLI, Luis. - El consorcio de propietarios Av. Alvear 1425 acompaña en este difícil momento a su familia y ruega una oración en su nombre.

