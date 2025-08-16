LA NACION

GOURDY ALLENDE DE LANÚS, Julieta

GOURDY ALLENDE de LANÚS, Julieta. - Chantal de la Bouillerie de Obligado y sus hijos Rocío, Macarena, Gucha, Noelle, Amparo y Rafael la despiden con tristeza y fuerte abrazo para Marcela, María, Ana y Eduardo.

GOURDY ALLENDE de LANÚS, Julieta, q.e.p.d. - Mimo Gómez de Bacqué despide con nostalgia a la muy querida Julieta y abraza a Marcela, María, Eduardo, Ana y sus familias.

GOURDY ALLENDE de LANÚS, Julieta, q.e.p.d. - Sus primos Lynch Allende, Horacio y Marilyn Hachard, Madel y Roberto Dirube y Pbro. José María, sus hijos y sobrinos participan su muerte, unidos en la oración por su eterno descanso.

