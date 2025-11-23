1
GOYA, Juan Carlos
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GOYA, Juan Carlos, q.e.p.d. - Pelusa Frenkel Santillán y Sandra Hurtig participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
