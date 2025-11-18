1
GOYENECHEA, Héctor Mauricio, Ct (R)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GOYENECHEA, Héctor Mauricio, CT (R), q.e.p.d., falleció el 17-11-2025. - Las Promociones 91 CMN, 88 ENM y 27 EAM ruegan una oración en memoria de su amigo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”
- 3
PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo
- 4
En fotos: de Dakota Johnson a Sydney Sweeney, los mejores looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar