LA NACION

GOYENECHEA, Héctor Mauricio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOYENECHEA, Héctor Mauricio, q.e.p.d. - Marta Balsategui de Rivolta lo despide con mucho afecto y abraza a María Teresa e hija y pide una oración en su memoria.

GOYENECHEA, Héctor Mauricio, q.e.p.d. - La Fundación Vasco Argentina Juan de Garay, su consejo y sus miembros lamentan con dolor el fallecimiento del querido amigo Mauricio, mentor, creador e impulsor de la fundación vasca. Lo extrañaremos mucho. Agur.

GOYENECHEA, Héctor Mauricio, q.e.p.d. - Maite, Marcia y Diego Ibarbia acompañan en su dolor a Tere, Lucila, César y familias en este triste momento. Lo extrañaremos mucho. Rogamos oraciones en su memoria.

GOYENECHEA, Héctor Mauricio. - Los Goyenechea Alberto, Rafael y Elena Olmos, José Luis y Paulina Zarza, Celia del Carril, Susana Diharce, hijos y nietos ruegan una oración por la memoria de Mauricio.

GOYENECHEA, Héctor Mauricio. - Maité y Ricardo Gulland y familia despiden al querido Mauricio y acompañan con sus oraciones a María Teresa y Lucila en este triste momento.

GOYENECHEA, Héctor Mauricio. - Su hermano Eduardo Orieta Zuñiga, sus sobrinos Ignacio, Carolina y Eduardo, lo despiden con dolor y acompañan a María Teresa y a Lucila en este triste momento.

GOYENECHEA, Héctor Mauricio, q.e.p.d., falleció el 17-11-2025. - Su mujer María Teresa, sus hijos Lucila y César y su nieto Hilario lo despiden con inmenso amor.

GOYENECHEA, Héctor Mauricio, q.e.p.d., falleció el 17-11-2025. - Sus cuñados María Elena, Mercedes, Marite, Javier y Diego Villagra lo despiden con muchísimo cariño.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan
    1

    ADN del crimen. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan

  2. El duro reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos durante la pandemia
    2

    El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”

  3. Cuál es el monto de las pensiones de la Anses en diciembre
    3

    PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo

  4. Dakota Johnson, Emma Stone y los looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar
    4

    En fotos: de Dakota Johnson a Sydney Sweeney, los mejores looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar

Cargando banners ...