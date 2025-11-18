SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOYENECHEA, Héctor Mauricio, q.e.p.d. - Marta Balsategui de Rivolta lo despide con mucho afecto y abraza a María Teresa e hija y pide una oración en su memoria.

† GOYENECHEA, Héctor Mauricio, q.e.p.d. - La Fundación Vasco Argentina Juan de Garay, su consejo y sus miembros lamentan con dolor el fallecimiento del querido amigo Mauricio, mentor, creador e impulsor de la fundación vasca. Lo extrañaremos mucho. Agur.

† GOYENECHEA, Héctor Mauricio, q.e.p.d. - Maite, Marcia y Diego Ibarbia acompañan en su dolor a Tere, Lucila, César y familias en este triste momento. Lo extrañaremos mucho. Rogamos oraciones en su memoria.

† GOYENECHEA, Héctor Mauricio. - Los Goyenechea Alberto, Rafael y Elena Olmos, José Luis y Paulina Zarza, Celia del Carril, Susana Diharce, hijos y nietos ruegan una oración por la memoria de Mauricio.

† GOYENECHEA, Héctor Mauricio. - Maité y Ricardo Gulland y familia despiden al querido Mauricio y acompañan con sus oraciones a María Teresa y Lucila en este triste momento.

† GOYENECHEA, Héctor Mauricio. - Su hermano Eduardo Orieta Zuñiga, sus sobrinos Ignacio, Carolina y Eduardo, lo despiden con dolor y acompañan a María Teresa y a Lucila en este triste momento.

† GOYENECHEA, Héctor Mauricio, q.e.p.d., falleció el 17-11-2025. - Su mujer María Teresa, sus hijos Lucila y César y su nieto Hilario lo despiden con inmenso amor.

† GOYENECHEA, Héctor Mauricio, q.e.p.d., falleció el 17-11-2025. - Sus cuñados María Elena, Mercedes, Marite, Javier y Diego Villagra lo despiden con muchísimo cariño.

Imágenes para fúnebres

