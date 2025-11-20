LA NACION

GOYENECHEA, Mauricio

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOYENECHEA, Mauricio, q.e.p.d. - Isabel R. De Goyenechea, sus hijos Marcelo, Martin, Alejandra y familias lo despiden con profundo dolor y acompañan a María Teresa y Lucila en estos momentos de tristeza.

