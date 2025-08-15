1
GOYTIA, Gloria María
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GOYTIA, Gloria María, q.e.p.d., falleció en Los Ángeles, USA, el 11-8-2025. - Sus hijos Karina y Eric, junto a sus hermanos Daniel, Víctor, Guillermo, Mónica, Amparo y David Goytia, y toda su familia, la recordarán siempre con su entusiasmo y alegría y ruegan una oración en su memoria por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La impactante revelación de Julieta Prandi sobre cómo cuidó a sus dos hijos durante el juicio: “Se enteraron antes de ayer”
- 3
Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Diego Santilli
- 4
El apoyo incondicional de los hijos de Emanuel Ortega a Julieta Prandi tras conocerse la condena de Claudio Contardi