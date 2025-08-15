LA NACION

GOYTIA, Gloria María

GOYTIA, Gloria María, q.e.p.d., falleció en Los Ángeles, USA, el 11-8-2025. - Sus hijos Karina y Eric, junto a sus hermanos Daniel, Víctor, Guillermo, Mónica, Amparo y David Goytia, y toda su familia, la recordarán siempre con su entusiasmo y alegría y ruegan una oración en su memoria por su eterno descanso.

