SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRAMOLINI, Adda, escribana, q.e.p.d., falleció en Bahía Blanca, el 30-11-2025. - El consejo directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y su caja de seguridad social participan con verdadero pesar el fallecimiento de la escribana Gramolini, madre del señor protesorero de la institución, notario Santiago Francisco Oscar Scattolini, acompañándolo a él y a su familia en estos momentos de especial dolor.

GRAMOLINI, Adda, escribana, q.e.p.d., falleció en Bahía Blanca, el 30-11-2025. - Los miembros del comité ejecutivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, notarios Guillermo Longhi, Maximiliano Molina, Sabina Podrez Yaniz, Carina Pérez Lozano, Paula Velilla, Diego de San Pablo, Agustín Sáenz, Francisco Barreto Peltzer, Andrés Martínez y María Beatriz Aguirre, acompañan a su colega y compañero de gestión, Santiago Scattolini, en este doloroso momento familiar por la pérdida de su querida madre.

Avisos fúnebres

