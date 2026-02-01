1
GRANDÍO, Adolfo Juan
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GRANDÍO, Adolfo Juan q.e.p.d. - La familia Grandío comunica el fallecimiento de nuestro papá, esposo, abuelo y bisabuelo. Su amor y ejemplo permanecerá por siempre en nuestro corazones. Viejo, te vamos a extrañar. Gus, Mari, Eze, Gon, Beltru, Meri y Sol.
✝ GRANDÍO, Adolfo Juan, q.e.p.d. - Fernando Grandío e hijos despiden a Adolfo con mucho cariño. Nene, ¡te voy a extrañar!.
✝ GRANDIO, Adolfo Juan, q.e.p.d. - Elena y Alejandro Gil (as.) acompañan a Gustavo, Marina, Ezequiel y Gonzalo en este triste momento y rezan una oración en su memoria.
LA NACION
