GRANDÍO, Adolfo,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GRANDÍO, Adolfo, q.e.p.d. - Tus hijos, hermanos para siempre, te agradecemos todo lo que hiciste por nosotros, ojalá encuentres la paz eterna junto a mamá Susana. Chau viejo, buen viaje. Marcelo y Gustavo Grandío.
✝ GRANDÍO, Adolfo, q.e.p.d. - Marcelo Grandío y Mónica te despedimos con profundo dolor y siempre te recordaremos.
✝ GRANDÍO, Adolfo, q.e.p.d. - Tus nietos y bisnietos, Juan Grandío Costi Guarracino, Teo Grandío, Antón Grandío, Facundo Grandío, Solange Maxwell Acuña, Jade Grandío, Male Grandío, Pierre Pouget, Tomás Grandío y Allegra Mallman acompañan a Marce Grandío en este triste momento y siempre lo recordarán.
✝ GRANDIO, Adolfo, q.e.p.d. - Isabel Le Brun y Samuel Gliksberg lamentan el fallecimiento de Adolfo y acompañan en este triste momento a Marcelo y Mónica, Gustavo y Marina y todos sus nietos.
✝ GRANDÍO, Adolfo, q.e.p.d. - Fernando Croceri, Ángeles, Franco y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento. Por siempre en nuestra memoria.
