LA NACION

GRANDÍO, Adolfo,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRANDÍO, Adolfo, q.e.p.d. - Tus hijos, hermanos para siempre, te agradecemos todo lo que hiciste por nosotros, ojalá encuentres la paz eterna junto a mamá Susana. Chau viejo, buen viaje. Marcelo y Gustavo Grandío.

GRANDÍO, Adolfo, q.e.p.d. - Marcelo Grandío y Mónica te despedimos con profundo dolor y siempre te recordaremos.

GRANDÍO, Adolfo, q.e.p.d. - Tus nietos y bisnietos, Juan Grandío Costi Guarracino, Teo Grandío, Antón Grandío, Facundo Grandío, Solange Maxwell Acuña, Jade Grandío, Male Grandío, Pierre Pouget, Tomás Grandío y Allegra Mallman acompañan a Marce Grandío en este triste momento y siempre lo recordarán.

GRANDIO, Adolfo, q.e.p.d. - Isabel Le Brun y Samuel Gliksberg lamentan el fallecimiento de Adolfo y acompañan en este triste momento a Marcelo y Mónica, Gustavo y Marina y todos sus nietos.

GRANDÍO, Adolfo, q.e.p.d. - Fernando Croceri, Ángeles, Franco y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento. Por siempre en nuestra memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Djokovic descifró a Alcaraz y se lleva el primer set de la final del Australian Open por 6-2
    1

    Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, la final del Australian Open 2026

  2. Crece la expectativa de que el gendarme Nahuel Gallo sea alcanzado por la amnistía, pero el Gobierno mantiene la cautela
    2

    Crece la expectativa de que el Nahuel Gallo sea alcanzado por la amnistía, pero el Gobierno mantiene la cautela

  3. Willem Dafoe, en Argentina: “Volví ayer a Buenos Aires y sentiré nostalgia mañana mismo”
    3

    Willem Dafoe y la película que lo trajo de regreso a nuestro país: “Volví ayer a Buenos Aires y sentiré nostalgia mañana mismo”

  4. La nueva temporada de En el barro y una serie entre la comedia y el thriller encabezan los estrenos
    4

    Netflix, en febrero: la nueva temporada de En el barro y una serie que mezcla la comedia con el thriller encabezan los estrenos del mes