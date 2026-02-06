SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRANDVAL de PUSSO, Cecilia María, q.e.p.d., falleció el 3-2-2026. - Con profundo dolor, su madre rota Marta Ricur y sus hermanos Juan Mauricio, Pablo con Susanita, Margarita, Pablito y Clarita, Francisco con Ariadna y Olivia, Constanza y sus hijos Gastón y Jordy, Marcos con María y Felipe, y Alfonso con Marina Baltazar y Milagros abrazan con todo amor a Juanita y a Patricio, recordando a esa maravillosa Cecilia que les regaló en su vida tanto cariño y unión fraternal. Que Dios la tenga en Su gloria junto a su padre Juan Luis, y nos dé una santa resignación ante esta pérdida irreparable.

✝ GRANDVAL, Cecilia María. - Fernando Pusso y Delfina Helguera y sus hijos Francisco, Magdalena y Cristóbal la despiden con mucha tristeza y piden una oración por su memoria.

Avisos fúnebres

