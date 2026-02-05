GRANDVAL, Cecilia
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GRANDVAL, Cecilia. - Tatiana Stambuk Villamil, hijos, nietos y bisnietos despiden a Cecilia y acompañan a Marta con el cariño de toda una vida.
GRANDVAL, Cecilia. - Despedimos con gran dolor a nuestra querida prima y amiga Cecilia Grandval y acompanamos con todo nuestro cariño a Patricio y Juana y toda la familia Grandval. Mariano, Sophie, Santiago, Emilia y Luisa Grandval.
✝ GRANDVAL de PUSSO, Cecilia q.e.p.d. - Aurita y Alvaro, Gustavo e Ines, Franco y Vicky y Javier y Valeria la despiden con mucho dolor y acompañan a Patricio y familia en estos tristes momentos.
✝ GRANDVAL, Cecilia. - La comisión directiva del Club Francés acompaña al querido miembro Patricio Pusso en este triste momento y ruega una oración por Cecilia.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Su canción fue un éxito en todo el mundo, pero ahora tiene que vender contenido para adultos para financiar sus giras
- 3
Brilló como modelo, toda la Argentina se rindió ante ella y a los 71 años reveló su secreto para practicar deportes extremos
- 4
Luis Caputo confirmó que no compra su ropa en el país y reveló qué marca de saco usa