SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRANDVAL, Cecilia. - Carmen Iturralde junto a sus hijos y nietos despiden a la querida Ceci con mucha tristeza.

✝ GRANDVAL de PUSSO, Cecilia, q.e.p.d. - Alejandro, Magdalena, Felipe y Liliana la despiden con profundo dolor y abrazan fuerte a Patricio y Juanita.

GRANDVAL, Cecilia, q.e.p.d. - Los amigos de la tripulación del San Antonio acompañamos con mucho cariño a nuestro querido Patricio y a Juana en este triste momento y rezamos por Cecilia.

✝ GRANDVAL de PUSSO, Cecilia, q.e.p.d. - Claudio Williams y Ana Meyer despiden dolorosamente a Cecilia y acompañan a Patricio y su familia en tan tristes momentos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa