GRANDVAL, Cecilia
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GRANDVAL de PUSSO, Cecilia. - Berty Brenta acompaña a su familia en este triste momento.
✝ GRANDVAL, Cecilia, q.e.p.d. - Con infinita tristeza despido a una gran amiga. Nunca olvidaré tu risa, tu gracia y tu enorme bondad. Diego Alexandre.
✝ GRANDVAL de PUSSO, Cecilia, q.e.p.d. - Con mucho cariño despedimos a la querida Cecilia y acompañamos a Juana y Patricio en este momento tan doloroso. José Benito, Juan Bautista, Susana y Sandy Harper.
✝ GRANDVAL de PUSSO, Cecilia, q.e.p.d. - Juan y Olga Ballester y sus hijas, Juana, Delfi y Maia la despiden con mucha tristeza y acompañan a Patricio y Juana en este doloroso momento.
