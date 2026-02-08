LA NACION

GRANDVAL, Cecilia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRANDVAL de PUSSO, Cecilia. - Berty Brenta acompaña a su familia en este triste momento.

GRANDVAL, Cecilia, q.e.p.d. - Con infinita tristeza despido a una gran amiga. Nunca olvidaré tu risa, tu gracia y tu enorme bondad. Diego Alexandre.

GRANDVAL de PUSSO, Cecilia, q.e.p.d. - Con mucho cariño despedimos a la querida Cecilia y acompañamos a Juana y Patricio en este momento tan doloroso. José Benito, Juan Bautista, Susana y Sandy Harper.

GRANDVAL de PUSSO, Cecilia, q.e.p.d. - Juan y Olga Ballester y sus hijas, Juana, Delfi y Maia la despiden con mucha tristeza y acompañan a Patricio y Juana en este doloroso momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Las despiadadas críticas que recibe Garnacho en Inglaterra y que ponen en duda su lugar en el Mundial
    1

    Las despiadadas críticas que recibe Garnacho en Inglaterra y que ponen en duda su lugar en el Mundial

  2. River hizo todo mal y volvió a lo peor que creía haber dejado atrás: Tigre lo volteó con una dura goleada
    2

    River hizo todo mal y volvió a lo peor que creía haber dejado atrás: Tigre lo volteó con una dura goleada

  3. Andreozzi y Gómez no fallaron en el debut, ganaron el dobles y Argentina se adelantó 2-1 ante Corea
    3

    Copa Davis: Andreozzi y Gómez, en dobles, le dieron el segundo punto de la serie a la Argentina

  4. La abogada argentina detenida en Brasil se reencontró con su familia y denunció que corre peligro
    4

    La abogada argentina detenida en Brasil se reencontró con su familia: “Está muy arrepentida”