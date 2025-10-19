1
GRANERO DE PLASENCIA, Teresa
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GRANERO de PLASENCIA, Teresa. - Mamá gracias por tu amor, tu fuerza y tus enseñanzas. Tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones. Con cariño te despiden tus hijos Patricia y Marcelo.
† GRANERO de PLASENCIA, Teresa. - Abuela te recordaremos siempre con una sonrisa. Gracias por tanto cariño y por ser única. Te vamos a llevar siempre en el corazón, tus nietos.
