LA NACION

GRANERO DE PLASENCIA, Teresa

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRANERO de PLASENCIA, Teresa. - Mamá gracias por tu amor, tu fuerza y tus enseñanzas. Tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones. Con cariño te despiden tus hijos Patricia y Marcelo.

GRANERO de PLASENCIA, Teresa. - Abuela te recordaremos siempre con una sonrisa. Gracias por tanto cariño y por ser única. Te vamos a llevar siempre en el corazón, tus nietos.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Así es la boleta única en CABA para las elecciones legislativas 2025
    1

    Así es la boleta única en CABA para las elecciones legislativas 2025

  2. Un comisario retirado abatió a dos adolescentes que intentaron robar su camioneta en el conurbano
    2

    Un comisario retirado abatió a dos adolescentes que intentaron robar su camioneta en el conurbano

  3. EE.UU. toma una inesperada decisión con los dos sobrevivientes del último ataque a una lancha narco
    3

    EE.UU. repatriará a los dos supervivientes del ataque al presunto narcosubmarino en el Caribe

  4. El momento en que Holger Rune se rompió un tendón de Aquiles cuando ganaba una semifinal
    4

    Grave lesión de Holger Rune en el ATP 250 de Estocolmo: se rompió un tendón de Aquiles

Cargando banners ...