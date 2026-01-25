SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRASSET DIAZ LESTREM, Juan Facundo q.e.p.d., 19-1-2026. - Facu querido: Siempre fuiste y serás un ejemplo de vida para todos nosotros por tu optimismo y tu enorme valor, fuerza y fe. ¡ Es un honor ser tu familia! Abrazamos y acompañaremos siempre a nuestra querida Vane, tu gran amor y compañera incondicional. Rogamos una oración en tu memoria. Tu mamá María Ignacia y Hernán, tus hermanos Piu, Tatu y Fede, Chou, Juanchi y Rochi, Bauti y Jime, Galo y tus sobrinos Jero y Silver.

✝ GRASSET DÍAZ LESTREM, Juan Facundo, q.e.p.d. - Con todo nuestro amor te despedimos, ya te estamos extrañando. Tus tíos Ichu y Diego Cassagne, y tus primos Diego, Tomi, Nachi y Guada, Luli y Paqui.

Avisos fúnebres

