LA NACION

GRASSET DIAZ LESTREM, Juan Facundo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRASSET DIAZ LESTREM, Juan Facundo q.e.p.d., 19-1-2026. - Facu querido: Siempre fuiste y serás un ejemplo de vida para todos nosotros por tu optimismo y tu enorme valor, fuerza y fe. ¡ Es un honor ser tu familia! Abrazamos y acompañaremos siempre a nuestra querida Vane, tu gran amor y compañera incondicional. Rogamos una oración en tu memoria. Tu mamá María Ignacia y Hernán, tus hermanos Piu, Tatu y Fede, Chou, Juanchi y Rochi, Bauti y Jime, Galo y tus sobrinos Jero y Silver.

GRASSET DÍAZ LESTREM, Juan Facundo, q.e.p.d. - Con todo nuestro amor te despedimos, ya te estamos extrañando. Tus tíos Ichu y Diego Cassagne, y tus primos Diego, Tomi, Nachi y Guada, Luli y Paqui.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Jamás visto: el insólito efecto que tomó la pelota después de ser respondida por Vacherot en Australia
    1

    Jamás visto en la historia del tenis: el insólito efecto que tomó la pelota impactada por Vacherot en el Australian Open

  2. Las provocaciones de la tenista más polémica del Australian Open: besos, baile y medio Topo Gigio
    2

    Australian Open: Putintseva repitió gestos provocadores a los aficionados, fue abucheada y se defiende

  3. Un campeón de Qatar se habría lesionado un tendón de Aquiles y corre riesgo su participación en el Mundial
    3

    Juan Foyth salió preocupantemente en Villarreal ante Real Madrid, a cuatro meses y medio del Mundial

  4. El controvertido penal que recibió Rosario Central y convirtió Di María no alcanzó: Belgrano ganó en el Gigante
    4

    Rosario Central ganaba con un penal polémico y Belgrano remontó en dos minutos sobre el cierre