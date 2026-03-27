SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRAVANO, Juan Carlos, Dr., falleció el 25 de marzo de 2026. - Sus hijos Luis, Matías y Agustín, sus nueras Victoria y Mariana, y sus nietos Nicolás, Gastón, Lola y Clara lo despiden con profundo pesar.

✝ GRAVANO, Juan Carlos. - Maity y Jorge Ahumada; sus hijos Jorge y Nuria, Mercedes y Francisco y sus nietos despiden al muy querido Juan Carlos y se unen al pesar de Luis, Matías, Agustín, Lola y todos los suyos.

✝ GRAVANO, Juan Carlos, pediatra. - Tus consejos, compromiso y cariño no los olvidaremos nunca. Estarás siempre en nuestro corazón. Ignacio, Isa, Santi, Alfon y Manuel Llach.

✝ GRAVANO, Juan Carlos, q.e.p.d. - Pablo, Juan, Gusi y Tomy Cohen junto a sus padres Héctor y Adriana despiden con tristeza a quien tanto les brindó en su carácter de médico profesional y humano. Acompañamos a sus familiares con afecto.

✝ GRAVANO, Juan Carlos, q.e.p.d. - Antonio J. Maya, hijos y nietos ruegan por el alma de su inolvidable pediatra y le agradecen haberles brindado una infancia saludable y segura.

✝ GRAVANO, Juan Carlos, q.e.p.d. - Elsa y Carlos Obertello, sus hijos y nietos despiden a Juan Carlos y acompañan a sus hijos y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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