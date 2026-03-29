GRAVANO, Juan Carlos
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GRAVANO, Juan Carlos, pediatra, q.e.p.d., falleció el 25-3-2026. - Acompañamos a su familia en este momento de dolor y despedimos con mucho cariño a quien fuera un excelente ser humano y un gran profesional que nos acompañó siempre en el crecimiento nuestro y de nuestros hijos. Eduardo y Marisa Pochinki y sus hijos Florencia, Nicole y Matías.
✝ GRAVANO, Juan Carlos. - Roberto y Lucy Bayley, sus hijos Marcos y Agustina y Araxi Ollua y sus hijos Einar y Alfonso lo despiden con afecto, dolor y agradecimiento.
✝ GRAVANO, Juan Carlos, q.e.p.d. - Silvia y Antonio Tempone despiden a su gran amigo con profunda tristeza y rezan por su alma.
✝ GRAVANO, Juan Carlos, q.e.p.d. - La familia Perticaro despide con todo cariño a su querido amigo y abraza fuertemente a su familia tan querida, con el amor que nos tuvimos siempre.
Aviso publicado en la edición impresa
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