LA NACION

GRAVANO, Juan Carlos

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRAVANO, Juan Carlos, pediatra, q.e.p.d., falleció el 25-3-2026. - Acompañamos a su familia en este momento de dolor y despedimos con mucho cariño a quien fuera un excelente ser humano y un gran profesional que nos acompañó siempre en el crecimiento nuestro y de nuestros hijos. Eduardo y Marisa Pochinki y sus hijos Florencia, Nicole y Matías.

GRAVANO, Juan Carlos. - Roberto y Lucy Bayley, sus hijos Marcos y Agustina y Araxi Ollua y sus hijos Einar y Alfonso lo despiden con afecto, dolor y agradecimiento.

GRAVANO, Juan Carlos, q.e.p.d. - Silvia y Antonio Tempone despiden a su gran amigo con profunda tristeza y rezan por su alma.

GRAVANO, Juan Carlos, q.e.p.d. - La familia Perticaro despide con todo cariño a su querido amigo y abraza fuertemente a su familia tan querida, con el amor que nos tuvimos siempre.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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