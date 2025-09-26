SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ GREADING, Leonardo, Prof., Dr., falleció 24-9-2025. - La comisión directiva de la Sociedad Argentina de Alergia e Inmunopatología, S.A.A. e Í., y sus asociados participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera un maestro indiscutible de la especialidad, dejando un valioso legado. Será siempre recordado. Acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

