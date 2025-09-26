LA NACION

GREADING, Leonardo, Prof., Dr.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GREADING, Leonardo, Prof., Dr., falleció 24-9-2025. - La comisión directiva de la Sociedad Argentina de Alergia e Inmunopatología, S.A.A. e Í., y sus asociados participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera un maestro indiscutible de la especialidad, dejando un valioso legado. Será siempre recordado. Acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza
    1

    “Así le va a quien me roba”: el mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza

  2. Tras su giro discursivo, Trump parece querer lavarse las manos de la guerra en Ucrania
    2

    Tras su giro discursivo, Trump parece querer lavarse las manos de la guerra en Ucrania

  3. Volvieron a subir las retenciones y el mercado se hundió
    3

    “Realmente poco”: volvieron a subir las retenciones y el mercado se hundió

  4. Críticas y advertencias en Estados Unidos por el apoyo de Trump a Milei
    4

    Críticas y advertencias en Estados Unidos por el apoyo económico de Trump a Milei

Cargando banners ...