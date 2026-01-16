SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRIMALT, Juan Carlos. - Ignacio C. Zuberbühler e Hijos S.A. y sus integrantes Julio, Conrado, Marisa, Mariela y Alejandra despiden a Juan Carlos con profunda admiración, respeto y agradecimiento por tantos años de colaboración eficiente y comprometida. Acompañan con un sentido abrazo a su familia y a todos quienes integran el Estudio Grimalt.

GRIMALT, Juan Carlos. - La Ranita S.A despide a un noble amigo y acompaña a su hijo Adrián con inmenso cariño.

✝ GRIMALT, Juan Carlos q.e.p.d., falleció 14-1-2026. - Enrique y Alejandro Méndez acompañamos a Adrián, Mariana, Nuria y a todos sus colaboradores quienes acompañaron a Juan Carlos; durante tantos años, en este doloroso momento y elevamos una oración en su memoria, agradeciendo su dedicación, profesionalismo y calidad humana, que dejaron una huella imborrable en nuestra historia familiar y empresarial.

GRIMALT, Juan Carlos q.e.p.d., falleció 14-1-2026. - Guillermo, Esteban y Germán Trotz acompañamos a Adrián, Mariana, Nuria y a todos sus colaboradores en este doloroso momento. Y elevamos una oración en su memoria. Que en paz descanse.

GRIMALT, Juan Carlos q.e.p.d., falleció 14-1-2026. - Guillermo, Esteban y Germán Trotz acompañamos a Adrián, Mariana, Nuria y a todos sus colaboradores en este doloroso momento. Y elevamos una oración en su memoria. Que en paz descanse.

✝ GRIMALT, Juan Carlos, q.e.p.d. Pedro A. Hardoy y familia despiden a Juan Carlos con mucho cariño, después de tantos años compartidos. Abrazamos a toda su familia y pedimos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa