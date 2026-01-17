SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRIMALT, Juan Carlos. - Cecilia y Ricardo Negri, junto a sus hijos Ricky y María, Santiago y Mariana, Ignacio y María, Fernando y Mary, y sus nietos lo recordarán con afecto y agradecimiento.

✝ GRIMALT, Juan Carlos, q.e.p.d. - María Haydée Capelle, Ricardo y Cecilia Negri, Martín y Claudia Capelle, Jean Paul y Ana Capelle y Nacho Maqueda lo despiden con dolor. Amigos y clientes de toda una vida acompañan a Adrián, a Nuria, a Cristina y a todo el equipo del estudio. Ruegan una oración en memoria de Juan Carlos.

Avisos fúnebres

