SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRONDONA, Tomás Agustín, falleció 31 enero 2026. - Sus compañeros de Administración de Empresas de la UCA, lo despiden con mucha tristeza. Murió rodeado de su familia, rezando el rosario diario familiar. Acompañan a Mary y su familia con cariño y oraciones.

✝ GRONDONA, Tomás Agustín, falleció el 31-1-2026. - ¡Tomas! Que privilegio más grande haberte tenido en nuestras vidas. Que ganas de contagiarnos un poco más de vos. Te vamos a extrañar hasta que nos volvamos a encontrar. Malena, Miguel y todos los Figueroa.

