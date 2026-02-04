LA NACION

GRONDONA, Tomás Agustín

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRONDONA, Tomás Agustín, falleció 31 enero 2026. - Sus compañeros de Administración de Empresas de la UCA, lo despiden con mucha tristeza. Murió rodeado de su familia, rezando el rosario diario familiar. Acompañan a Mary y su familia con cariño y oraciones.

GRONDONA, Tomás Agustín, falleció el 31-1-2026. - ¡Tomas! Que privilegio más grande haberte tenido en nuestras vidas. Que ganas de contagiarnos un poco más de vos. Te vamos a extrañar hasta que nos volvamos a encontrar. Malena, Miguel y todos los Figueroa.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Le abrieron el auto cuando caminaba por el parque, fueron a su casa a robar, pero los descubrieron
    1

    De Palermo a Colegiales: le abrieron el auto cuando caminaba por el parque, fueron a su casa a robar, pero los descubrieron

  2. Cuál es la ruta aérea de la Argentina elegida como la más turbulenta del mundo
    2

    Esta es la ruta aérea de la Argentina elegida como la más turbulenta del mundo

  3. Trece municipios bonaerenses se plantan contra la venta de tierras del INTA AMBA
    3

    Conurbano: trece municipios bonaerenses se plantan contra la venta de tierras del INTA AMBA

  4. Los riesgos silenciosos de los +50 que suman a sus exigencias el cuidado de sus padres mayores
    4

    Alerta generación lasaña: los riesgos silenciosos de los +50 que suman a sus exigencias el cuidado de sus padres mayores