LA NACION

GRONDONA, Tomás

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRONDONA, Tomás. - Te fuiste como viviste, rodeado del amor de tu familia y rezando el rosario. Eduardo, tu hermano, sus hijos y nietos te despiden con amor.

GRONDONA, Tomás. - Gracias por regalarnos vida, a tu familia y amigos. Carlos Felices, Roberto y César García Baltar.

GRONDONA, Tomás. - Angel Cavanagh y Maria, despiden al querido Tomás, un grande y acompañan a Mary y familia con mucho cariño.

GRONDONA, Tomás, q.e.p.d. - Alejandro y Elisa Bustillo de Bourse despiden a Tomás con mucha tristeza y abrazan a Mary y a su querida familia con todo cariño y oraciones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Ladrones encapuchados robaron una joyería a mazazos a plena luz del día y escaparon
    1

    Londres: ladrones encapuchados robaron una joyería a mazazos a plena luz del día y escaparon

  2. Trabajaba en una estación de servicio y un hallazgo lo volvió millonario en minutos
    2

    Trabajaba en una estación de servicio, abrió un cajón y se volvió millonario

  3. El escándalo Epstein golpea de cerca a la princesa heredera de Noruega
    3

    El escándalo Epstein golpea de cerca a la princesa heredera de Noruega

  4. La Argentina le compró a Estados Unidos un activo que le permite pagar un vencimiento al FMI
    4

    La Argentina le compró DEG a Estados Unidos por US$808 millones para pagarle intereses al FMI