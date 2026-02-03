SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRONDONA, Tomás. - Atravesaste con alegría todas las circunstancias. Sus hermanos Carlos y Cecilia Grondona, sus hijos y nietos acompañan con oraciones a Mary y los chicos.

✝ GRONDONA, Tomás. - Su hermano y amigo Martín y Cristina, sus hijos y nietos despiden a un grande con mucho cariño.

✝ GRONDONA, Tomás. - Adela y Juan José Madero e hijos acompañamos a Mary e hijos a despedir a nuestro querido hermano Tomás, ejemplo de fe, fortaleza y alegría.

✝ GRONDONA, Tomás. - Angie y Miguel Grondona, hijos y nietos despiden a su hermano Tomás y acompañan con oraciones a la familia.

GRONDONA, Tomás, q.e.p.d. - La familia Campos Malbran despide a un hermano. Gracias Tomás por tu vida, por tu alegría y tu bondad. Con todo corazón acompañamos a Mery y familia.

✝ GRONDONA, Tomás. - Va a costar mucho no tenerte más con nosotros. Los Carmelo Boys: Ricky Gonzalez Victorica, Luis Gonzalez Victorica, Mato Gonzalez Victorica, Fernando Freixas, Jorge Matheu, Fernando Correa Urquiza, Fernan Cigorraga, Manuel Rivas y Julio Ranceze

✝ GRONDONA, Tomás. - Sus amigos de la polla de golf de los jueves en el Jockey Club: Mariano Bravo, Gustavo Freixas, Luis Freixas, Juan Miguel Lahitte, Martín Benegas Lynch, César García Baltar, Roberto García Baltar, José Villegas, Jorge Young, Miguel Figueroa, Fernando Freixas, Carlos Latugaye, Javier Laurenz, Hernán Girado, John Roberts, Eduardo Casabal, Ricardo Masllorens, Manuel Solanet y Juan Martín Güemes despiden al muy querido Tomás y acompañan a su familia con oraciones.

✝ GRONDONA, Tomás. - Carlos y Florencia Latugaye y sus hijos despiden con mucho cariño a Tomás y acompañan a Mary y los chicos con oraciones.

✝ GRONDONA, Tomás. - Querido Tomás, un orgullo haber sido tan amigo tantos años, guardamos los mejores recuerdos de Rodríguez Peña 1413 y de toda la Flia. Grondona. Te despedimos Grace, Diego y todos nuestros hijos, nietos, yernos y nueras.

✝ GRONDONA, Tomás, q.e.p.d. - El directorio de Pentamar S.A. despide con tristeza a Tomás, acompañando a su familia con sus oraciones.

✝ GRONDONA, Tomás, q.e.p.d. - Francisco Kelsey y María Alzaga acompañan a los Grondona con mucho cariño.

✝ GRONDONA, Tomás, q.e.p.d. - Los directores, el personal y las familias de Buen Molino, El Buen Ayre y Los Molinos participamos con dolor su fallecimiento. Acompañamos especialmente a nuestro director de primaria, Patricio Grondona, y a toda su familia con mucho cariño. Pedimos una oración por el eterno descanso de Tomás.

✝ GRONDONA, Tomás A., q.e.p.d. - Rafael Llavallol y sus hijos despedimos a Tomás con mucho cariño y oraciones, acompañando a Mary y a sus hijos, y a sus hermanos.

Avisos fúnebres

