GRONDONA, Tomás

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRONDONA, Tomás. - Tu hermana María, mis hijos y nietos te recordaremos siempre con tu fe inquebrantable y tu contagiosa carcajada. Abrazamos con mucho amor a Mery y sus hijos.

GRONDONA , Tomás. - Luis y Margarita Freixas y sus hijos y nietos despiden al querido Tomás y acompañan con oraciones e inmenso cariño a Toto, Luli y chicos y a toda la familia Grondona.

GRONDONA, Tomás, q.e.p.d. - Dolores T. de Pereyra Yraola e hijos acompañan a Mery y familia en estos tristes momentos, con cariño y oraciones.

