SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GUARDO de GALÍNDEZ, Graciela, q.e.p.d. - María José Marín Moreno; sus hijos Richi y Sol, Jose y Nico y Fede y Rochi Guardo y sus nietos la despiden con inmenso amor.

† GUARDO de GALÍNDEZ, Graciela, q.e.p.d. - Querida Graciela, te despedimos con mucha tristeza pero siempre vas a estar presente por tu ejemplo, tu disposición al prójimo y tu servicio al que más necesitaba. Luis y Carmen Querol, hijos y nietos.

